छत्तीसगढ़ में अब सरकारी योजनाओं के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, घर के पास लगेंगे विशेष वित्तीय शिविर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। बैंकिंग सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार की पहल पर बुधवार से प्रदेश में विशेष वित्तीय समावेशन अभियान शुरू होगा। इसके तहत हर ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में शिविर लगाकर लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा। शिविरों में नए बैंक खाते खुलवाने, लंबे समय से निष्क्रिय खातों को दोबारा चालू कराने और बीमा व पेंशन योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया जाएगा। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों को भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने पर जोर रहेगा।