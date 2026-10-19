रायपुर में सीनियर IAS सुबोध कुमार सिंह के नाम से बनाई फर्जी फेसबुक आईडी, कानपुर से आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर पहचान का दुरुपयोग करने के मामले में रायपुर रेंज साइबर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर निवासी अर्जुन कुमार जाटव (23) को गिरफ्तार किया है।

आरोपित के मोबाइल की तकनीकी जांच में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के अन्य महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के नाम से भी फर्जी फेसबुक आईडी बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस इन मामलों में भी वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

वहीं, शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 88 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले कानपुर निवासी प्रवीण कुमार दीक्षित (46) को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा के निर्देश पर रेंज साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत यह कार्रवाई की है। वरिष्ठ आईएएस के नाम से बनाई फर्जी आईडी पुलिस के अनुसार, प्रार्थी सुशांत पनका ने शिकायत की थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई है। शिकायत के आधार पर राखी थाने में अपराध दर्ज कर मामले की जांच रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी।