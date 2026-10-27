रायपुर में अनाथ नाबालिग से दुष्कर्म, भतीजी को डराकर गर्भवती करने वाले बड़े पिता और जीजा को 20 साल की जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। अनाथ नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रायपुर की प्रथम फास्ट ट्रैक विशेष पाक्सो अदालत ने पीड़िता के बड़े पिता और जीजा को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अच्छेलाल काछी की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सात लाख रुपये मुआवजा देने की अनुशंसा की है।