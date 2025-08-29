पाकिस्तान से हेरोइन मंगाकर छत्तीसगढ़ में फैलाता था नशे का जाल, पुलिस ने ऐसे रंगे हाथ दबोचा सरगना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर पुलिस ने ड्रग्स नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से संचालित होने वाले हेरोइन (चिट्टा) सप्लाई के अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन ’निश्चय’ के तहत कबीर नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए मुख्य सप्लायर रूपिंदर सिंह उर्फ पिंदर उर्फ पाबलो को पुलिस ने रंगेहाथ दबोचा। आरोपित पंजाब से हेरोइन की खेप मंगवाकर छत्तीसगढ़ में खपाता था। उसके पास से अफीम, हेरोइन, अवैध हथियार व कारतूस बरामद हुए हैं।

कैसे दबोचा गया नशे का सप्लायर एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को सूचना मिली थी कि कबीर नगर थाना क्षेत्र के हीरापुर स्थित वीर सावरकर नगर, बंगाली होटल के पास एक युवक नशीले पदार्थ के साथ मौजूद है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने दबिश दी और संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रूपिन्दर सिंह उर्फ पिन्दर उर्फ पाबलो (24), निवासी पंजाब बताया। तलाशी लेने पर पुलिस को 91 ग्राम अफीम, 87 ग्राम हेरोइन (चिट्टा), एक कंट्री मेड पिस्टल, 82 जिंदा कारतूस और चार मोबाइल फोन मिले। बरामद सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई गई है।

पाकिस्तान से पंजाब और फिर छत्तीसगढ़ पूछताछ में आरोपित ने राजफाश किया कि उसे हेरोइन की खेप पाकिस्तान से पंजाब के जरिये मिलती थी। वह इन्हें सड़क मार्ग से रायपुर, बिलासपुर, धमतरी सहित अन्य जिलों में पहुंचाता था। नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए वह कई छद्म नामों पाबलो, किंग आदि से काम करता था। साथ ही अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल नंबर और वाट्सऐप कॉलिंग का प्रयोग कर पहचान छिपाता था। ऑनलाइन पेमेंट और क्यूआर कोड से कारोबार पाबलो के नेटवर्क में पहले से गिरफ्तार आरोपित जग्गू, विजय मोटवानी और सूरज उर्फ भूषण शर्मा भी जुड़े थे। ये लोग ग्राहकों को लोकेशन और वीडियो भेजकर डिलीवरी करते और क्यूआर कोड के माध्यम से आनलाइन भुगतान लेते थे। यानी पूरा नेटवर्क आधुनिक तकनीक के जरिए सुरक्षित तरीके से नशे का कारोबार चला रहा था।