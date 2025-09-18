मेरी खबरें
    Police Transfer News: रायपुर पुलिस महकमे में फेरबदल, कई थाना प्रभारी इधर से उधर

    रायपुर के पुलिस थानों में बड़ा फेरबदल किया गया है। राजधानी के 6 थाना प्रभारियों के थाने बदल दिए गए हैं। रायपुर के एसपी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 03:24:41 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 03:25:01 PM (IST)
    रायपुर में थाना प्रभारियों का तबादला (सांकेतिक फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: पुलिस प्रशासन ने राजधानी में बड़ा फेरबदल किया है। जारी आदेश के मुताबिक कई थाना प्रभारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायपुर एसपी लाल उमेंद्र सिंह ने आदेश जारी किया है।

    आदेश के अनुसार, अजीत सिंह राजपूत को थाना प्रभारी कोतवाली से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं शिव नारायण सिंह को थाना प्रभारी डीडी नगर से स्थानांतरित कर थाना प्रभारी कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह रविन्द्र सिंह यादव को थाना प्रभारी मौदहापारा से हटाकर थाना प्रभारी डीडी नगर बनाया गया है।

    इसके अलावा मुकेश शर्मा को पुलिस लाइन से स्थानांतरित कर थाना प्रभारी मौदहापारा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनीष तिवारी को पुलिस लाइन से हटाकर थाना प्रभारी माना बनाया गया है। वहीं शील आदित्य कुमार सिंह को यातायात से हटाकर थाना प्रभारी पुरानी बस्ती पदस्थ किया गया है।

