Police Transfer News: रायपुर पुलिस महकमे में फेरबदल, कई थाना प्रभारी इधर से उधर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: पुलिस प्रशासन ने राजधानी में बड़ा फेरबदल किया है। जारी आदेश के मुताबिक कई थाना प्रभारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायपुर एसपी लाल उमेंद्र सिंह ने आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार, अजीत सिंह राजपूत को थाना प्रभारी कोतवाली से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं शिव नारायण सिंह को थाना प्रभारी डीडी नगर से स्थानांतरित कर थाना प्रभारी कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह रविन्द्र सिंह यादव को थाना प्रभारी मौदहापारा से हटाकर थाना प्रभारी डीडी नगर बनाया गया है।