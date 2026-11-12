त्योहारी सीजन में रायपुर पुलिस का एक्शन, 91 बदमाश गिरफ्तार, हथियार, शराब और गांजा बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : त्योहारी सीजन में शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम और नार्थ जोन में विशेष अभियान चलाया गया। डीसीपी (पश्चिम) राबिन्सन गुरिया और डीसीपी (नार्थ) दीपमाला कश्यप के मार्गदर्शन में पुलिस टीमों ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा।

पश्चिम क्षेत्र में 91 आरोपित गिरफ्तार पश्चिम क्षेत्र (4 से 10 नवंबर) में विभिन्न थानों की कार्रवाई के तहत कुल 91 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 52 वारंटों की तामिली, 135 व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, 75.24 लीटर अवैध शराब, सात चाकू व एक देसी कट्टा, 62,900 रुपये नकद के साथ 73 जुआरी तथा 1.724 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया।