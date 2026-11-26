राज्य ब्यूरो, रायपुर: कोयला, स्पंज आयरन औ़र सड़क निर्माण कारोबार से जुड़े पीआरए और बार्बरिक समूह पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अब लाकरों की जांच में अघोषित संपत्ति के संकेत मिल रहे हैं। बुधवार को करीब सात और लाकर खोले गए। इनमें लाखों रुपये के सोने के आभूषण और हीरे मिलने की जानकारी है।

इनकी कीमत का आकलन किया जा रहा है। अब तक विभाग को 200 से 225 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित कर चोरी के संकेत हैं। यह आंकड़ा जांच आगे बढ़ने के साथ बढ़ सकता है। वहीं, ढाई करोड़ रुपये से अधिक नकदी जब्त की गई है। विभाग संदिग्ध बिलिंग, परियोजनाओं में बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए खर्च और बुनियादी ढांचा निर्माण से जुड़े अघोषित लेनदेन की पड़ताल कर रहा है।