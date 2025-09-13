रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर... अब एक ही जगह से मिलेंगे आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से संचालित हो रहे यूटीएस (अनारक्षित टिकट काउंटर) को अब रेलवे आरक्षण केंद्र भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 11 सितंबर से लागू हो गई है। इस बदलाव के बाद अब यात्री आरक्षित और अनारक्षित दोनों प्रकार के टिकट एक ही भवन से प्राप्त कर सकेंगे।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस कदम से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, साथ ही टिकटिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन भी बढ़ेगा। भविष्य में यात्रियों को और सुविधा देने के लिए पार्किंग में भी एटीवीएम मशीन लगाने की तैयारी है, ताकि टिकट लेने के लिए काउंटर तक न जाना पड़े।

समय और श्रम की बचत पहले यात्रियों को आरक्षित और अनारक्षित टिकट के लिए अलग-अलग कतारों में लगना पड़ता था। अब सभी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होने से समय और श्रम दोनों की बचत होगी। नई व्यवस्था के तहत अनारक्षित टिकट काउंटर तीन शिफ्ट में संचालित होंगे- सुबह : 4 काउंटर

शाम : 5 काउंटर

रात : 3 काउंटर इससे भीड़ का दबाव कम होगा और यात्री आसानी से टिकट प्राप्त कर सकेंगे। गेट नंबर दो पर लगी एटीवीएम मशीनें गेट नंबर दो पर चार ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) लगाई गई हैं। इनसे यात्री बिना लाइन में लगे तत्काल टिकट ले सकते हैं। वहीं, स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए ‘यूटीएस ऑन मोबाइल’ ऐप भी उपलब्ध है, जिससे मोबाइल पर ही टिकट बुक किए जा सकते हैं। यह सुविधा समय की बचत और संपर्करहित लेनदेन को बढ़ावा देती है।