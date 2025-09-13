Durga Puja Special train: दुर्गा पूजा पर इतवारी-शालीमार ट्रेन का संचालन बदला, रेलवे ने जारी की नई समय सारणी

नईदुनिया न्यूज, भाटापारा। रेलवे प्रशासन ने दुर्गा पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) और शालीमार के बीच दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 08865 और 08866) चलाने का निर्णय लिया है।
यह ट्रेन 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इतवारी से शालीमार और 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शालीमार से इतवारी के बीच कुल 5 फेरे लगाएगी। भाटापारा रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का दो मिनट का स्टॉपेज निर्धारित किया गया है।
नई समय सारणी
गाड़ी संख्या 08865 (इतवारी-शालीमार) की संशोधित समय सारणी के अनुसार यह ट्रेन
दुर्ग स्टेशन पर रात 9:40 बजे पहुंचेगी और 9:50 बजे रवाना होगी।
रायपुर स्टेशन पर रात 10:30 बजे पहुंचेगी और 10:40 बजे प्रस्थान करेगी।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा की योजना नई समय सारणी के अनुसार बनाएं।
