रायपुर की राशन दुकानों में शक्कर की भारी किल्लत, 470 टन मासिक चीनी की जरूरत, मिली महज 60 टन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : राशन दुकानों पर चावल तो मिल रहा है, लेकिन शक्कर नहीं मिलने से हितग्राही परेशान हैं। किसी को महीनेभर का राशन मिल गया है तो किसी की शक्कर की आस अब भी अधूरी है। हैरानी यह है कि अक्टूबर खत्म हो चुका है, लेकिन रायपुर जिले में जरूरत की तुलना में शक्कर का भंडारण सिर्फ 14 प्रतिशत ही हो पाया है।

जिले की 719 उचित मूल्य की दुकानों के लिए हर महीने करीब 470 टन शक्कर की जरूरत होती है, लेकिन अक्टूबर में महज 60 टन ही पहुंची। नतीजा यह कि करीब 86 प्रतिशत राशन कार्डधारी सरकारी शक्कर से वंचित रह गए। शक्कर की यह किल्लत दुकानदारों की लापरवाही से नहीं, बल्कि आपूर्ति व्यवस्था में आई रुकावट से पैदा हुई है।