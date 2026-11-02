पटवारी हड़ताल से धान खरीदी प्रभावित, प्रशासन ने संघ अध्यक्ष समेत 6 किए सस्पेंड, 1000 से ज्यादा को दी चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पीवी ऐप की तकनीकी खामियों और अपनी मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों पर अब प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने के निर्देश के साथ अलग-अलग जिलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप को निलंबित कर दिया गया है। रायपुर में पटवारियों को चेतवनी दी गई है।

सोमवार से नोटिस जारी किया जाएगा। इसके आलावा बलरामपुर में मुख्यालय में निवास नहीं करने के मामले में पांच पटवारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। बिलासपुर में 259 और सरगुजा संभाग के छह जिलों में 819 पटवारियों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है। हड़ताल का असर अब केवल राजस्व कार्यालयों तक सीमित नहीं है।