पटवारी हड़ताल से धान खरीदी प्रभावित, प्रशासन ने संघ अध्यक्ष समेत 6 किए सस्पेंड, 1000 से ज्यादा को दी चेतावनी
छत्तीसगढ़ में हड़ताली पटवारियों पर प्रशासन सख्त है। प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पटवारी निलंबित हुए। बिलासपुर और सरगुजा में सैकड़ों को तत्काल काम पर लौटने का नोटिस जारी किया गया है।
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 08:39:51 AM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 08:39:51 AM (IST)
पटवारी हड़ताल पर सरकार सख्त। (फाइल फोटो)
HighLights
- पटवारियों की हड़ताल पर प्रशासन सख्त।
- पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष निलंबित।
- बिलासपुर में 259 पटवारियों को नोटिस।
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पीवी ऐप की तकनीकी खामियों और अपनी मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों पर अब प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने के निर्देश के साथ अलग-अलग जिलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप को निलंबित कर दिया गया है। रायपुर में पटवारियों को चेतवनी दी गई है।
सोमवार से नोटिस जारी किया जाएगा। इसके आलावा बलरामपुर में मुख्यालय में निवास नहीं करने के मामले में पांच पटवारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। बिलासपुर में 259 और सरगुजा संभाग के छह जिलों में 819 पटवारियों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है। हड़ताल का असर अब केवल राजस्व कार्यालयों तक सीमित नहीं है।
धान खरीदी की तैयारियों के बीच डिजिटल क्राप सर्वे, फसल सत्यापन, एग्रीस्टैक में किसानों के अभिलेखों की जांच और गिरदावरी जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। चक्रवाती तूफान से फसल क्षति के आकलन और राहत कार्यों के लिए भी पटवारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रशासन और हड़ताली पटवारियों के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है।
बिलासपुर में सभी 259 पटवारियों को नोटिस
- बिलासपुर जिले में हड़ताल पर गए सभी 259 पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर, बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर और कोटा के एसडीएम ने संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
- उन्हें कर्तव्य पर उपस्थित होकर तहसीलदार के माध्यम से उसी दिन लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। निर्धारित समय तक मुख्यालय में उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्रवाई और अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में व्यवधान मानने की चेतावनी दी गई है।
सरगुजा संभाग के छह जिलों में 819 को नोटिस
- सरगुजा संभाग के आयुक्त नरेंद्र दुग्गा ने सभी छह जिलों के एसडीएम को हड़ताल पर गए पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इनमें सूरजपुर के 192, सरगुजा के 216, बलरामपुर के 150, जशपुर के 150, कोरिया के 60 और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के 51 पटवारी शामिल हैं।
- बलरामपुर में मुख्यालय में निवास नहीं करने के कारण गौतम पटेल, पन्नेलाल सोनवानी, कपिल देव भगत, धीरेंद्र उरमलिया और शैलेश मेहता को निलंबित किया गया है।
सारंगढ़-बिलाईगढ़ में भी अल्टीमेटम
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में भी 13 अक्टूबर से जारी हड़ताल के कारण राजस्व कामकाज प्रभावित है। सारंगढ़, बरमकेला और सरिया तहसील के पटवारियों को नोटिस देकर तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने धान गिरदावरी, आपदा सर्वे और अन्य राजस्व कार्यों में आ रही बाधा का हवाला देते हुए आदेश की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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इन कामों पर पड़ रहा असर
- डिजिटल क्रॉप सर्वे और फसलों का भौतिक सत्यापन।
- एग्रीस्टैक और धान खरीदी से जुड़े किसान अभिलेखों की जांच।
- चक्रवाती तूफान से फसल क्षति का सर्वे और राहत कार्य।
- आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के जांच प्रतिवेदन।
- नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और राजस्व न्यायालयों के प्रकरण।
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