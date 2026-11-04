रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में सौरभ चंद्राकर पेश, रिमांड की तैयारी; खुलेंगे हवाला के बड़े राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप सिंडिकेट के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम पुख्ता सुरक्षा घेरे के बीच रायपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत लेकर पहुंची। ओमान से प्रत्यर्पण के बाद रायपुर लाए गए चंद्राकर को विशेष कोर्ट में पेश किया गया है, जहां एजेंसी उससे पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने और सिंडिकेट की तह तक जाने के लिए कस्टोडियल रिमांड की मांग करेगी।

पूछताछ से खुलेंगे हवाला और रसूखदारों के गठजोड़ के राज

सीबीआई का मानना है कि सौरभ चंद्राकर की कस्टडी मिलने के बाद सट्टे के अवैध साम्राज्य, विदेशी खातों और देशव्यापी हवाला नेटवर्क को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। इसके अलावा, प्रभावशाली राजनेताओं, पुलिस महकमे और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचने वाली कथित 'प्रोटेक्शन मनी' (संरक्षण राशि) का सिंडिकेट भी जांच के केंद्र में है। हालांकि, रिमांड प्रक्रिया के बीच जांच एजेंसी ने फिलहाल किसी आधिकारिक खुलासे या आरोपी के औपचारिक बयान की पुष्टि नहीं की है।