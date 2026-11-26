नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: पंडरी के लोधीपारा चौक स्थित खेल एरिना स्पोर्ट्स शोरूम में चोरी हुई है। नकाबपोश चोर दुकान का ताला खोलकर अंदर घुसा और लाकर में रखे दो लाख 56 हजार 163 रुपये नकद पार कर दिए।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गया, ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके। पंडरी पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है।

सुबह दुकान पहुंचने पर गायब मिला ताला

पुलिस के अनुसार, शोरूम में धमतरी निवासी चंद्रहास रजक स्टोर मैनेजर के पद पर काम करते हैं। 24 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे वह दुकान बंद कर शटर में ताला लगाकर घर चले गए थे। अगले दिन 25 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे जब दुकान खोलने पहुंचे तो शटर में ताला नहीं लगा था। अंदर जाकर देखा तो सीसीटीवी कैमरे की दिशा बदली हुई थी। दुकान के गल्ले में लाक लगा था।