रायपुर में यूनियन बैंक में सेंध, ताला-शटर तोड़कर लॉकर-कैश वॉल्ट खोलने की कोशिश; CCTV खंगाल रही पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: आमानाका थाना क्षेत्र के चंदनडीह टाटीबंध स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अज्ञात बदमाश ने रात में धावा बोल दिया। बदमाश बैंक का मुख्य ताला और शटर तोड़कर अंदर घुसा और बैंक के लाकर व कैश वाल्ट को तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। इस दौरान बैंक की कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। घटना की जानकारी सुबह बैंक खोलने पहुंचे कर्मचारी को हुई। शाखा प्रबंधक की शिकायत पर आमानाका पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, बैंक शाखा के शाखा प्रबंधक गणेश कुमार मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि पांच अक्टूबर की शाम करीब सात बजे दैनिक कामकाज पूरा होने के बाद बैंक बंद कर दिया गया था। छह अक्टूबर की सुबह करीब 9:30 बजे बैंक कर्मचारी दानिश खान शाखा खोलने पहुंचे। उन्होंने शाखा प्रमुख के केबिन के प्रवेश द्वार का ताला टूटा और शटर क्षतिग्रस्त देखा। इसकी सूचना तत्काल शाखा प्रबंधक को दी गई।