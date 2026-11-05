Diwali पर रायपुर में बढ़ा 800 टन कचरा, 200 नए डिपो फिर भी 70 वार्डों में सफाई व्यवस्था लड़खड़ाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दिवाली की सफाई के साथ राजधानी में कचरे का ढेर भी बढ़ने लगा है। घरों से निकलने वाला अतिरिक्त कचरा अब कलेक्शन सेंटरों और खुले डिपो पर दबाव बढ़ा रहा है। शहर में खुले कचरा डिपो की संख्या 400 से बढ़कर 600 तक पहुंच गई है। यानी 200 नए सेंटर बढ़ गए, लेकिन इनसे कचरा उठाने की व्यवस्था उसी रफ्तार से नहीं चल पा रही। कई जगह कचरा दो से तीन दिन तक पड़ा रह रहा है।

नगर निगम के 10 जोन के 70 वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण का जिम्मा ठेका कंपनियों को दिया गया है, इसके बावजूद नियमित उठाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बूढ़ापारा कलेक्शन सेंटर में जगह कम पड़ने लगी है। यहां कचरा खाली करने पहुंच रहे वाहन पहले के मुकाबले दोगुने से ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में दिवाली पर शहर को साफ रखने का दावा और जमीनी व्यवस्था आमने-सामने है।