नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के दलदल सिवनी स्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा में नकली नोट जमा कराने का मामला सामने आया है। अपने खाते में 12,350 रुपये जमा करने पहुंची एक महिला द्वारा दिए गए नोटों की गिनती के दौरान 50 रुपये के 25 नोट संदिग्ध मिले। बैंक कर्मचारियों ने उपलब्ध संसाधनों से नोटों की जांच की तो उनमें सुरक्षा संबंधी जरूरी फीचर नहीं पाए गए। इसके बाद नोटों को नकली के रूप में चिह्नित कर पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस के अनुसार, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की दलदल सिवनी शाखा के खाता प्रबंधक संजय मिश्रा ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उनके मुताबिक, 12 नवंबर 2026 को बैंक की ग्राहक जानकी वराठे अपने खाते में 12,350 रुपये जमा कराने पहुंची थीं। उन्होंने कैश काउंटर पर 50 और 100 रुपये के नोट दिए थे। गिनती के दौरान 50 रुपये के 25 नोट कर्मचारियों को संदिग्ध लगे। बैंक में मौजूद अल्ट्रावायलेट लैंप (यूवी लैंप) से जांच करने पर इन नोटों में निर्धारित सुरक्षा फीचर नहीं मिले, जिसके बाद इन्हें नकली घोषित किया गया।
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बैंक प्रबंधन ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि एक ही लेनदेन में चार या उससे अधिक नकली नोट मिलने पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है। इसी नियम के तहत बैंक की ओर से पंडरी थाने में आवेदन दिया गया। पंडरी थाना पुलिस ने महिला जानकी वराठे के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाया जा रहा है कि महिला के पास ये नकली नोट कहां से आए।
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