नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा शुक्रवार को सड़क हादसे का शिकार हो गईं। बलौदाबाजार में एक कार्यक्रम में शामिल होकर रायपुर लौटते समय खरोरा के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सांसद लक्ष्मी वर्मा के हाथ में चोट आई है। उनके साथ कार में बेटा, गनमैन और चालक भी सवार थे। दुर्घटना में गनमैन और चालक को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सांसद लक्ष्मी वर्मा बलौदाबाजार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रायपुर लौट रही थीं। इसी दौरान खरोरा के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में कुल चार लोग सवार थे। हादसे में सांसद के हाथ में चोट लगने की जानकारी सामने आई है, जबकि उनके गनमैन और चालक को भी चोटें आई हैं। उनके बेटे के घायल होने की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है।