राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। नई दिल्ली के भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की करीब दो सौ साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहरें दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम के हॉल नंबर चार में लगे छत्तीसगढ़ पवेलियन में कल्चुरी काल के ताम्रपत्र, दुर्लभ औषधीय पांडुलिपियां, रानी दुर्गावती युग की स्वर्णाक्षरित पांडुलिपि और स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा की जेल में तैयार की गई ऐतिहासिक पत्रिका प्रदर्शित की गई है। एक हजार वर्गमीटर क्षेत्र में फैले इस पवेलियन में पुरातत्व विभाग ने प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, साहित्य और तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े ऐसे दुर्लभ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कहानी बयां करते हैं।