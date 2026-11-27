राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक के 595 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त 15 विषयों के सहायक प्राध्यापक के 625 पदों, ग्रंथपाल के 50 तथा क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों सहित 700 पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा है।

362 सहायक प्राध्यापकों को मिली पदोन्नति विगत वर्षों से 362 सहायक प्राध्यापकों को प्राध्यापक पद पर पदोन्नति दी है। दिसंबर में 143 पात्र सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति का प्रस्ताव भेजेंगे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अध्ययन-अध्यापन सुचारू रखने 3,236 अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था की है। तीन वर्षों में 398 अराजपत्रित कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है।