संदीप तिवारी, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संविदा शिक्षक भर्ती में 100 अंकों की परीक्षा में महज 6.25 और 9.25 अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, जबकि कई विषयों में 92 जैसे ऊंचे अंक लाने वाले अभ्यर्थी श्रेणीबद्ध रिक्तियों के समीकरण में पीछे रह गए हैं। न्यूनतम कट-ऑफ अंक तय नहीं होने, आरक्षण रोस्टर और वर्गवार पदों के विरुद्ध आवेदकों की सीमित उपलब्धता के कारण दूरस्थ अंचलों में यह पदस्थापना हो रही है। एक वर्षीय संविदा नियुक्ति की इन चयन सूचियों में 100 में से 33 से भी कम अंक पाने वालों के चयन ने भर्ती व्यवस्था, मेरिट के मानकों और उत्कृष्ट विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

28,535 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के अनुसार, 26 विषयों के संविदा पदों पर भर्ती के लिए 31 अक्टूबर से चार नवंबर 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित की गई थी। कुल 1,812 पदों के लिए जारी विज्ञापन के विरुद्ध 34,604 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 28,535 परीक्षा में सम्मिलित हुए और उपस्थिति 82.46 प्रतिशत दर्ज की गई। परीक्षा 100 अंकों की थी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-चौथाई अंक की ऋणात्मक मूल्यांकन (नेगेटिव मार्किंग) व्यवस्था लागू थी। कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष अभी 1,721 अभ्यर्थी ही उपलब्ध हो सके हैं।