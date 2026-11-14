छत्तीसगढ़ में पांव पसार रहा था पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क: अकलतरा से पकड़ाया स्लीपर सेल का संदिग्ध

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: पाकिस्तान से संचालित प्रतिबंधित आतंकी नेटवर्क शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) प्रदेश को भी अपनी गतिविधियों का ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहा था। अकलतरा से गिरफ्तार पंजाब निवासी 26 वर्षीय सेवक सिंह पिछले चार महीने से नेटवर्क के सरगना शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था। आरोप है कि वह पंजाब में रेकी, हथियारों की तस्करी और सीमा पार से ड्रग्स पहुंचाने जैसी गतिविधियों में शामिल था।

इतना ही नहीं, वह राज्य से भी एक बेरोजगार युवक को नेटवर्क में भर्ती कर वारदात कराने की तैयारी में था। एनआइए के इनपुट पर गिरफ्तारी के बाद जांच में पाकिस्तानी संपर्कों, हथियारों की मांग और डिजिटल संवाद के साक्ष्य सामने आए हैं। खुफिया जांच एजेंसी के अनुसार, प्रदेश में इस नेटवर्क के संदिग्ध स्लीपर सेल की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है।