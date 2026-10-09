छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, TET परीक्षा आयोजित करने पर स्कूल शिक्षा विभाग ने जताई सहमति

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश के शिक्षकों के लिए विशेष टेट परीक्षा आयोजित करने की दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से मुलाकात कर शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक में विशेष टेट की तिथि, समय-सारणी और पाठ्यक्रम जल्द जारी करने के साथ अगस्त 2028 तक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी गई। विशेष टेट की तिथि और पाठ्यक्रम जल्द जारी करने पर सहमति फेडरेशन के कमल वर्मा ने कहा कि 29 मई 2026 के संशोधित निर्णय के बाद भी विशेष टेट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से बड़ी संख्या में शिक्षक असमंजस में हैं। इससे उनकी पदोन्नति और सेवा संबंधी भविष्य की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं।