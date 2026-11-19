नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: बीमा पॉलिसी की रकम लाभ सहित वापस दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने रिसाली नगर निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी भूपति कुमार सिंह से 5.23 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। आरोपितों ने बीमा पालिसी सरेंडर कराने और भुगतान जारी करने के नाम पर अलग-अलग कारण बताकर पांच बार में रकम जमा कराई। शिकायत के आधार पर सुपेला पुलिस ने रंजीत शर्मा, आरपी गुप्ता सहित अन्य खाताधारकों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

14 लाख रुपये का कराया था बीमा पुलिस के अनुसार पुष्पक नगर दुर्ग निवासी भूपति कुमार सिंह ने अक्टूबर 2023 से सितंबर 2026 के बीच भागीरथी प्रसाद वर्मा और राधिका सिंह के माध्यम से अलग-अलग कंपनियों में करीब 14 लाख रुपये का बीमा कराया था। उन्हें वरिष्ठ नागरिक योजना बताकर यह भरोसा दिलाया गया था कि केवल एक बार प्रीमियम जमा करना होगा और बाद में पूरी राशि लाभ सहित वापस मिल जाएगी। हालांकि, प्रीमियम का भुगतान नहीं होने से उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई थी।