छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा Breast Cancer का खतरा; हर माह सैकड़ों मरीज पहुंच रहे बड़े अस्पतालों में, विशेषज्ञों ने दी यह सलाह

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्तन कैंसर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में हर माह सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई मामलों में महिलाएं देर से जांच कराती हैं, जिससे कैंसर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है और उपचार मुश्किल हो जाता है।

प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉ. आंबेडकर में प्रतिदिन 20 से 25 महिलाओं की स्क्रीनिंग होती है, जिनमें से 2 से 3 मरीजों में स्तन कैंसर होने की संभावना पाई जाती है। अस्पताल में इस वर्ष करीब 300 ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की जा चुकी हैं। इसी तरह एम्स रायपुर में हर महीने लगभग 200 मरीज पहुंच रहे हैं और वहां प्रति वर्ष करीब 150 ऑपरेशन होते हैं।

डॉक्टर बताते हैं कि ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों की महिलाएं जांच को लेकर जागरूक नहीं होतीं और अस्पताल तभी पहुंचती हैं, जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। कई मामलों का पंजीयन नहीं हो पाता, ऐसे में वास्तविक आंकड़ा जारी रिपोर्ट से कहीं बड़ा हो सकता है। यह स्तन कैंसर सबसे खतरनाक सबसे खतरनाक रूप है मेटास्टेटिक स्तन कैंसर, जिसमें बीमारी स्तन से फैलकर मस्तिष्क, फेफड़े, हड्डियों और यकृत तक पहुंच जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती चरण में इलाज कराने वाली हर तीन में से एक महिला को बाद में मेटास्टेटिक स्तन कैंसर हो सकता है। यह बीमारी के गंभीर रूप और देर से जांच कराए जाने की स्थिति को दर्शाता है।