छत्तीसगढ़ में होगा 150 करोड़ का निवेश; 3,500 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को रोजगार से जोड़ने की दिशा में नवा रायपुर में नई औद्योगिक इकाई स्थापित होने जा रही है। यश फैन्स एंड एप्लायंसेस लिमिटेड की इकाई में 150 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा और साढ़े तीन हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का दावा किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को परियोजना का भूमिपूजन करते हुए कहा कि सरकार का जोर ऐसे श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर है, जिनसे स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए।

रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 में रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि उससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और युवाओं को प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराना है। साढ़े आठ लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले यश ग्रुप की प्रस्तावित इकाई में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति को देश-विदेश के निवेशकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। प्रदेश को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।