कोयला खदान में ठेका दिलाने के नाम पर 56 लाख की ठगी, दीपक टंडन पर दो और FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नेताओं और बड़े अधिकारियों से पहचान होने का दावा कर लोगों को ठगने के आरोपित दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोरबा की एसईसीएल कोयला खदान में सिक्योरिटी गार्ड लगाने और कोल ट्रांसपोर्टिंग का ठेका दिलाने का झांसा देकर 56 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तेलीबांधा पुलिस ने दो और एफआईआर दर्ज की हैं। दोनों मामलों में सिक्योरिटी एजेंसी संचालक श्याम सिंह ठाकुर और उनके मैनेजर विकास कुमार नागले ने शिकायत दर्ज कराई है।

दोनों शिकायतों के मुताबिक, आरोपित दीपक टंडन ने वर्ष 2022 में होटल वेलकम श्री, वीआइपी रोड में मुलाकात के दौरान अपनी बड़े नेताओं, मंत्रियों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से पहचान होने का दावा किया था। उसने एसईसीएल कोरबा में सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराने और कोयला परिवहन का काम दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके लिए उसने दोनों से अलग-अलग रकम ली।

मैनेजर से 25 लाख रुपये लिए, सुरक्षा के लिए दिया चेक बाउंस होने का दावा पहली एफआईआर में कमल विहार निवासी विकास कुमार नागले ने बताया कि वह रूद्रा सिक्योरिटी एजेंसी में मैनेजर है। मई 2022 में श्याम ठाकुर के माध्यम से उसकी मुलाकात दीपक टंडन से हुई थी। आरोपित ने कोयला खदान में सिक्योरिटी गार्ड और ट्रांसपोर्टिंग का काम दिलाने का प्रस्ताव दिया। जुलाई 2022 में होटल वेलकम श्री के पास श्याम ठाकुर की मौजूदगी में उससे 25 लाख रुपये नकद लिए गए। रकम की सुरक्षा के नाम पर आरोपित ने यस बैंक का चेक भी दिया था। काफी समय बाद न काम मिला और न रकम वापस की गई। बैंक में पता करने पर खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने की जानकारी मिली।