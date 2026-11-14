कोयला खदान में ठेका दिलाने के नाम पर 56 लाख की ठगी, दीपक टंडन पर दो और FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नेताओं और बड़े अधिकारियों से पहचान होने का दावा कर लोगों को ठगने के आरोपित दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोरबा की एसईसीएल कोयला खदान में सिक्योरिटी गार्ड लगाने और कोल ट्रांसपोर्टिंग का ठेका दिलाने का झांसा देकर 56 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तेलीबांधा पुलिस ने दो और एफआईआर दर्ज की हैं। दोनों मामलों में सिक्योरिटी एजेंसी संचालक श्याम सिंह ठाकुर और उनके मैनेजर विकास कुमार नागले ने शिकायत दर्ज कराई है।
दोनों शिकायतों के मुताबिक, आरोपित दीपक टंडन ने वर्ष 2022 में होटल वेलकम श्री, वीआइपी रोड में मुलाकात के दौरान अपनी बड़े नेताओं, मंत्रियों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से पहचान होने का दावा किया था। उसने एसईसीएल कोरबा में सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराने और कोयला परिवहन का काम दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके लिए उसने दोनों से अलग-अलग रकम ली।
पहली एफआईआर में कमल विहार निवासी विकास कुमार नागले ने बताया कि वह रूद्रा सिक्योरिटी एजेंसी में मैनेजर है। मई 2022 में श्याम ठाकुर के माध्यम से उसकी मुलाकात दीपक टंडन से हुई थी। आरोपित ने कोयला खदान में सिक्योरिटी गार्ड और ट्रांसपोर्टिंग का काम दिलाने का प्रस्ताव दिया।
जुलाई 2022 में होटल वेलकम श्री के पास श्याम ठाकुर की मौजूदगी में उससे 25 लाख रुपये नकद लिए गए। रकम की सुरक्षा के नाम पर आरोपित ने यस बैंक का चेक भी दिया था। काफी समय बाद न काम मिला और न रकम वापस की गई। बैंक में पता करने पर खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने की जानकारी मिली।
दूसरी एफआईआर में गुलशन वाटिका सेजबहार निवासी श्याम सिंह ठाकुर ने बताया कि वह रूद्रा सिक्योरिटी ग्रुप का संचालन करते हैं। वर्ष 2022 में होटल वेलकम श्री में दीपक टंडन से उनकी पहचान हुई थी। आरोपित ने कोरबा की कोयला खदान में सिक्योरिटी और कोल ट्रांसपोर्टिंग का ठेका दिलाने का भरोसा देकर जून 2022 में विकास नागले की मौजूदगी में उनसे 31 लाख रुपये नकद लिए। बाद में काम के संबंध में पूछने पर वह अधिकारियों से बातचीत चलने का हवाला देकर टालता रहा। आरोपित ने तीन अगस्त 2022 का 31 लाख रुपये का चेक भी दिया, लेकिन बैंक में पर्याप्त राशि नहीं मिली।
दीपक टंडन और उसकी पत्नी बरखा टंडन के खिलाफ ठगी के आरोपों में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अब तक आठ एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इनमें पांच मामले रायपुर, एक बिलासपुर, एक सक्ती और एक कोरबा में दर्ज हैं।
इसके अलावा 11 शिकायत आवेदन की जांच चल रही है। आरोपित पर फर्जी पहचान और प्रभावशाली लोगों से संबंध होने का दावा कर लोगों का विश्वास जीतने के आरोप भी लगे हैं। शिकायतों में फर्जी एसईसीएल अधिकारी और सीएमडी बनकर ठेका दिलाने का भरोसा देने की बात भी सामने आई है। वहीं, कुछ शिकायतकर्ताओं ने रकम वापस मांगने पर होटल वेलकम श्री में बंधक बनाने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। तेलीबांधा पुलिस दोनों नए मामलों की जांच कर रही है।
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