रायपुर के आसमान में आज दिखेगा 'सारंग हेलीकॉप्टर' का जलवा, छतों से देख सकेंगे लोग

डिजिटल डेस्क, रायपुर। राजधानी रायपुर के आसमान में आज हवाई रोमांच देखने को मिलेगा। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर टीम दोपहर 12 बजकर 20 मिनट से 12 बजकर 45 मिनट तक शहर के ऊपर उड़ान भरेगी। इस दौरान शहरवासी अपने घरों और छतों से इन हेलीकॉप्टरों की उड़ान का नजारा देख सकेंगे। यह उड़ान 2 नवंबर को होने वाले मुख्य एयर शो के पहले की ट्रायल है।

2 नवंबर को नवा रायपुर में होगा मुख्य एयर शो राज्योत्सव के मौके पर वायुसेना की ओर से बड़ा एयर शो आयोजित किया जा रहा है। यह शो 2 नवंबर को नवा रायपुर के सेंद लेक क्षेत्र में होगा। इस शो में सारंग टीम अपने हैरतअंगेज हवाई करतबों से लोगों को रोमांचित करेगी। गुरुवार को ही इसकी तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत आज शहर के आसमान में हेलीकॉप्टरों की मूवमेंट रहेगी।

2003 में हुई थी सारंग टीम की स्थापना भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का गठन 2003 में किया गया था। टीम ने फरवरी 2004 में सिंगापुर में आयोजित एशियन एयरोस्पेस एयर शो में पहली बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना प्रदर्शन किया था। उसके बाद से यह टीम देश और दुनिया के कई प्रतिष्ठित एयर शो में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी है। टीम अपने सटीक तालमेल और शानदार फॉर्मेशन के लिए जानी जाती है। स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर है टीम की ताकत सारंग टीम में स्वदेश में विकसित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव का इस्तेमाल किया जाता है। इन हेलीकॉप्टरों पर मोर पंख से प्रेरित खास रंग और डिजाइन की गई है, जो इसकी पहचान है। टीम में कुल 5 हेलीकॉप्टर होते हैं। प्रदर्शन के दौरान आमतौर पर 4 हेलीकॉप्टर करतब दिखाते हैं और एक को बैकअप के तौर पर रखा जाता है।