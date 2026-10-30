मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

रायपुर के आसमान में आज दिखेगा 'सारंग हेलीकॉप्टर' का जलवा, छतों से देख सकेंगे लोग

राज्योत्सव से पहले राजधानी रायपुर के आसमान में आज भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 10:08:54 AM (IST)Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 10:08:54 AM (IST)
रायपुर के आसमान में आज दिखेगा 'सारंग हेलीकॉप्टर' का जलवा, छतों से देख सकेंगे लोग
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर आज रायपुर में सारंग हेलीकॉप्टर की ट्रायल उड़ान (फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया)

HighLights

  1. दोपहर 12.20 से 12.45 बजे तक होगी उड़ान
  2. 2 नवंबर को सेंद लेक में होगा एयर शो
  3. स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर से होता है प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, रायपुर। राजधानी रायपुर के आसमान में आज हवाई रोमांच देखने को मिलेगा। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर टीम दोपहर 12 बजकर 20 मिनट से 12 बजकर 45 मिनट तक शहर के ऊपर उड़ान भरेगी। इस दौरान शहरवासी अपने घरों और छतों से इन हेलीकॉप्टरों की उड़ान का नजारा देख सकेंगे। यह उड़ान 2 नवंबर को होने वाले मुख्य एयर शो के पहले की ट्रायल है।

2 नवंबर को नवा रायपुर में होगा मुख्य एयर शो

राज्योत्सव के मौके पर वायुसेना की ओर से बड़ा एयर शो आयोजित किया जा रहा है। यह शो 2 नवंबर को नवा रायपुर के सेंद लेक क्षेत्र में होगा। इस शो में सारंग टीम अपने हैरतअंगेज हवाई करतबों से लोगों को रोमांचित करेगी। गुरुवार को ही इसकी तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत आज शहर के आसमान में हेलीकॉप्टरों की मूवमेंट रहेगी।


2003 में हुई थी सारंग टीम की स्थापना

भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का गठन 2003 में किया गया था। टीम ने फरवरी 2004 में सिंगापुर में आयोजित एशियन एयरोस्पेस एयर शो में पहली बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना प्रदर्शन किया था। उसके बाद से यह टीम देश और दुनिया के कई प्रतिष्ठित एयर शो में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी है। टीम अपने सटीक तालमेल और शानदार फॉर्मेशन के लिए जानी जाती है।

स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर है टीम की ताकत

सारंग टीम में स्वदेश में विकसित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव का इस्तेमाल किया जाता है। इन हेलीकॉप्टरों पर मोर पंख से प्रेरित खास रंग और डिजाइन की गई है, जो इसकी पहचान है। टीम में कुल 5 हेलीकॉप्टर होते हैं। प्रदर्शन के दौरान आमतौर पर 4 हेलीकॉप्टर करतब दिखाते हैं और एक को बैकअप के तौर पर रखा जाता है।

फॉर्मेशन फ्लाइंग है मुख्य आकर्षण

सारंग टीम का मुख्य आकर्षण फॉर्मेशन फ्लाइंग है। इसमें कई हेलीकॉप्टर एक निश्चित दूरी बनाकर एक साथ उड़ते हैं। इसके अलावा एक साथ दिशा बदलना, तेजी से ऊंचाई पर जाना और आसमान में अलग-अलग आकृतियां बनाना जैसे करतब शामिल हैं। इस दौरान पायलटों को गति, दिशा और दूरी का बेहद सटीक संतुलन बनाना पड़ता है।

वायुसेना अधिकारियों ने राज्यपाल से की मुलाकात

इससे पहले गुरुवार को एयर कमोडोर- एयर ऑफिसर कमांडिंग, हेडक्वार्टर एंटी नक्सल टास्क फोर्स नंदा कुमार बाला ने लोक भवन में राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की। इस दौरान कैप्टन वैभव विशाल, जीपी कैप्टन अभिजीत कुमार, सीडीआर प्रियांशु, स्क्वाड्रन लीडर अंकिता सिंह, स्क्वाड्रन लीडर विनय पाठक, लेफ्टिनेंट शशांक और लेफ्टिनेंट साई अक्षय मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में EOW और ED की बड़ी कार्रवाई, रायपुर-बिलासपुर-राजनांदगांव में कई ठिकानों पर दबिश

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।