6 हजार करोड़ के महादेव सट्टा सिंडिकेट में सौरभ चंद्राकर ने झाड़ा पल्ला, लाइजनिंग से किया इनकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। करीब छह हजार करोड़ रुपये के महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में गिरफ्तार मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने पूछताछ के दौरान कई अहम जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। आठ दिन की रिमांड के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उससे सट्टा कारोबार के संचालन, हवाला के जरिये रकम के लेनदेन, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कथित लाइजनिंग तथा नेटवर्क में शामिल लोगों की भूमिका को लेकर पूछताछ की।

सूत्रों के अनुसार, सौरभ ने लाइजनिंग का काम खुद करने से इनकार करते हुए इसकी जिम्मेदारी रवि उप्पल पर होने की बात कही। वहीं, पैनल संचालन और हवाला लेनदेन की व्यवस्था संभालने की बात उसने स्वीकार की है। सीबीआई ने शुभम सोनी की ओर से जारी वीडियो का हवाला दिया पूछताछ के दौरान सीबीआई ने शुभम सोनी की ओर से जारी उस वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें शुभम ने दावा किया था कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल उसके अधीन काम करते थे। इस पर सौरभ ने कथित तौर पर कहा कि इस संबंध में शुभम सोनी से ही पूछताछ की जानी चाहिए। इस तरह उसने वीडियो में किए गए दावों पर सीधे जवाब देने से बचने की कोशिश की।

सीबीआई की पूछताछ में क्या-क्या सामने आया? सीबीआई की जांच का एक प्रमुख बिंदु यह पता लगाना था कि महादेव सट्टा नेटवर्क को छत्तीसगढ़ में किसका संरक्षण हासिल था और अवैध कमाई का हिस्सा किन लोगों तक पहुंचाया जाता था। जांच एजेंसी ने रिमांड के दौरान सौरभ से उसके सहयोगियों, पैनल संचालकों, हवाला कारोबारियों और कथित संरक्षण देने वाले अधिकारियों के संबंध में जानकारी जुटाने की कोशिश की। सीबीआई के अनुसार, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उनके सहयोगियों ने ऑनलाइन सट्टे का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। इसके संचालन के लिए अलग-अलग पैनल और शाखाएं बनाई गई थीं। इन पैनलों के जरिये क्रिकेट, फुटबाल और अन्य खेलों के अलावा कई तरह के ऑनलाइन खेलों पर दांव लगवाए जाते थे।

रकम के लेनदेन की व्यवस्था संभालने की बात स्वीकार की सीबीआई की पूछताछ में सौरभ ने पैनल संचालन और हवाला के जरिये रकम के लेनदेन की व्यवस्था संभालने की बात स्वीकार की है। हालांकि, लाइजनिंग की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से उसने इनकार किया। उसने रवि उप्पल की भूमिका बताई। शुभम सोनी के वीडियो को लेकर भी उसने सीधे जवाब देने के बजाय शुभम से पूछताछ करने की बात कही। 6 हजार करोड़ का सट्टा कारोबार, हर महीने 450 करोड़ की कमाई का आरोप महादेव ऑनलाइन बुक एप का नेटवर्क वर्ष 2019-20 के आसपास शुरू हुआ था। कोरोना काल के दौरान इस कारोबार का तेजी से विस्तार हुआ। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को इस पूरे सिंडिकेट का मुख्य प्रमोटर बताया गया है। दोनों ने दुबई को अपना प्रमुख संचालन केंद्र बनाया था। सीबीआई ने अदालत में दावा किया था कि सौरभ चंद्राकर और उसके सहयोगी ऑनलाइन सट्टे से हर महीने करीब 450 करोड़ रुपये कमा रहे थे। इस कमाई का 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा प्रमोटरों के पास जाता था, जबकि शेष रकम पैनल संचालकों को दी जाती थी। हवाला नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया जाता था जांच में सामने आया कि देशभर में फैले पैनलों के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता था। इसके लिए बड़ी संख्या में बैंक खाते खुलवाए गए थे। आरोप है कि इन खातों में सट्टे की रकम जमा कराई जाती थी और फिर कई स्तरों पर लेनदेन के बाद रकम विदेश भेजी जाती थी। हवाला नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया जाता था।

सीबीआई का आरोप है कि अवैध कारोबार को निर्बाध रूप से चलाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तथा प्रभावशाली लोगों तक संरक्षण राशि पहुंचाई जाती थी। एजेंसी इसी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। शुभम सोनी का वीडियो बना पूछताछ का अहम आधार महादेव एप मामले में शुभम सोनी का नाम भी महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा जारी वीडियो में दावा किया गया था कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल उसके नीचे काम करते थे। सीबीआई ने पूछताछ के दौरान इस वीडियो का हवाला देकर सौरभ से सवाल किए। हालांकि, सौरभ ने इस दावे पर अपनी भूमिका स्पष्ट करने के बजाय शुभम सोनी से पूछताछ करने की बात कही।जांच एजेंसी अब तीनों के बीच कारोबारी संबंधों, नेटवर्क के वास्तविक संचालन और पैसों के बंटवारे की कड़ियों की पड़ताल कर रही है। ओमान से प्रत्यर्पण के बाद रायपुर लाया गया था सौरभ सौरभ चंद्राकर को एक नवंबर को ओमान से भारत लाया गया था। सीबीआई की टीम उसे लेकर रायपुर पहुंची और चार नवंबर को विशेष अदालत में पेश किया। जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए दस दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने आठ दिन की हिरासत मंजूर की थी।