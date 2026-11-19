राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। महादेव सट्टा के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को गुरुवार 19 नवंबर को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। उसकी रिमांड अवधि खत्म होने के मद्देनजर उसे ईडी और सीबीआई, दोनों मामलों में अलग-अलग अदालतों में पेश किया जाएगा।

ईडी उससे दोबारा पूछताछ के लिए अदालत से कस्टोडियल रिमांड की मांग कर सकती है। इस बीच मामले की जांच का दायरा पांच पुलिस के अधिकारियों तक पहुंच गई है। उन पर महादेव सट्टा के आरोपितों को संरक्षण देने के एवज में बड़ी रकम लेने का आरोप है।