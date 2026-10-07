SECL दीपका खदान में 2 करोड़ का डंपर धूं-धूंकर जला, इंजन से धुआं निकलने के बाद लगी आग
कोरबा की दीपका खदान में खनन कार्य के दौरान डंपर में भीषण आग लग गई। करीब दो करोड़ रुपये का वाहन जल गया। चालक ने समय रहते कूदकर जान बचाई।
Publish Date: Wed, 07 Oct 2026 11:21:02 AM (IST)Updated Date: Wed, 07 Oct 2026 11:57:16 AM (IST)
SECL दीपका खदान में 2 करोड़ का डंपर धू-धूकर जला। (नईदुनिया)
HighLights
- दीपका मेगा प्रोजेक्ट में खनन डंपर में भीषण आग लगी।
- इंजन से धुआं निकलने के बाद अचानक लपटें भड़कीं।
- करीब दो करोड़ रुपये कीमत का डंपर पूरी तरह जला।
नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) के दीपका मेगा प्रोजेक्ट क्षेत्र में बुधवार को खनन कार्य में लगे निजी कंपनी कलिंगा कमर्शियल के एक डंपर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा वाहन उसकी चपेट में आ गया। करीब दो करोड़ रुपये कीमत का डंपर पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि चालक की सूझबूझ से समय रहते वाहन से बाहर निकल जाने के कारण जनहानि नहीं हुई।
इंजन से अचानक निकलने लगा धुआं
- बताया जा रहा है कि डंपर खदान के भीतर परिचालन में था। इसी दौरान इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा। इसके बाद देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं और पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही एसईसीएल का सुरक्षा अमला और दमकल वाहन मौके पर पहुंचे।
काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक डंपर पूरी तरह जल चुका था। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण विद्युत शार्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
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वाहनों के रखरखाव और अग्निशमन व्यवस्था पर सवाल
घटना के बाद खदान में चल रहे भारी वाहनों के रखरखाव और अग्निशमन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेष रूप से वाहनों में लगे अग्निशमन उपकरण और फायर सप्रेशन सिस्टम की स्थिति की जांच की आवश्यकता बताई जा रही है। घटना के दौरान वाहन से उठता काला धुआं काफी दूर तक दिखाई दिया। राहत की बात यह रही कि हादसे में चालक समेत किसी कर्मचारी को चोट नहीं आई।