CG News: शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन रोजगार को लेकर तीखी बहस, बेरोजगारी भत्ता योजना पर उठे सवाल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को युवाओं के रोजगार पंजीयन और बेरोजगारी भत्ता के मामले में विपक्ष ने हंगामा मचाया। बस्तर के विधायक बघेल लखेश्वर ने पूछा कि बेरोजगारों का पंजीयन कितना हुआ है और उनके लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बताया कि एक अप्रैल 2024 तक प्रदेश में पंजीकृत रोजगार इच्छुकों की संख्या 11 लाख 39 हजार 656 है।

उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेले और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए गए हैं। बीते दो वर्षों में रोजगार मेलों के माध्यम से 5,314 और प्लेसमेंट कैंपों से 4,149 युवाओं का चयन हुआ है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं है, इसके बाद भी सरकार बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ नहीं दे रही है।