नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के गृह विभाग ने प्रदेश के 100 से अधिक नेताओं और वीआईपी लोगों की सुरक्षा में भारी कटौती की है।

गृह विभाग की 'प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी' द्वारा मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद यह अहम निर्णय लिया गया है और इसके आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बस्तर में 47 नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह खत्म आदेश के अनुसार, सुरक्षा में सबसे बड़ी कटौती नक्सल प्रभावित रहे बस्तर संभाग में की गई है। यहां के 47 वीआईपी नेताओं की सुरक्षा को पूरी तरह से हटा लिया गया है। इसके अलावा, प्रदेश भर के 50 से अधिक नेताओं की सुरक्षा श्रेणी (कैटेगरी) में कमी करते हुए उसे डाउनग्रेड किया गया है।