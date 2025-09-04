मेरी खबरें
    CG Teacher Recruitment 2025: रायपुर के सेजस स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, 142 पदों पर होगी भर्ती शुरू

    रायपुर जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 142 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इसके अलावा, गैर-शिक्षकीय कार्यों के लिए 68 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर शाम 4 बजे तक है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 09:25:47 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 10:15:58 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों (सेजेस) में पिछले दो सालों से शिक्षकों की कमी बनी हुई है। रायपुर जिले में कुल 36 स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी और हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय हैं। इनमें 142 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इसके साथ ही गैर-शिक्षकीय कार्यों के लिए भी कुल 68 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आठ सितंबर शाम चार बजे तक आवेदन जमा करना होगा।

    9 सितंबर तक दावा आपत्ति का निराकरण करने के बाद प्रावधिक सूची का प्रकाशन होगा। 11 सितंबर को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। शिक्षा विभाग के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शासकीय विद्यालयों में वर्ष 2008 के सेटअप के आधार पर पद स्वीकृत हैं। यह सेटअप करीब 17-18 साल पुराना है। वर्तमान सत्र में सेजेस विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके कारण शिक्षण कार्य के लिए शिक्षकों की कमी हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षकों को 30 अप्रैल 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा।

    इस तिथि के बाद उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। हालांकि भृत्य (चपरासी) और स्वीपर के पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों का सेवाकाल 12 महीने का होगा। उम्मीदवार मासिक मानदेय, विषयवार पदों और योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आठ सितंबर की शाम चार बजे तक संबंधित विद्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

    अधिक जानकारी के लिए रायपुर जिले की आधिकारिक वेबसाइट http://raipur.gov.in देखी जा सकती है। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र संबंधित स्कूल के संस्था प्रमुख/प्राचार्य के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा करने होंगे। इन विषयों की शिक्षकों के पद खाली व्याख्याता भौतिकी, राजनीति, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, समाज शास्त्र, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य आदि का पद खाली है।

    वहीं, भूगोल, अर्थशास्त्र के लिए 20,000, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत के लिए 18,000, सहायक शिक्षक को 15,000, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक 15,000, भृत्य 12,000 और स्वीपर को 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।

    मेरिट के आधार पर होगा चयन शिक्षकों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। व्याख्याता के लिए 12वीं में 20, स्नातक में 30 और स्नातकोत्तर में 50 प्रतिशत अंक जरूरी है। इसी तरह शिक्षक में 10वीं में 20, 12वीं में 30, स्नातक 50, सहायक शिक्षक/विज्ञान प्रयोगशाला में 10वीं में 40, 12वीं में 60 प्रतिशत अंक निर्धारित की है।

