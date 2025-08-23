CG News: नवा रायपुर में लगेंगे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उद्योग, भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : नवा रायपुर अटल नगर में विकास की रफ्तार और तेज होने जा रही है। अटल नगर विकास प्राधिकरण ने अब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रानिक काम्पोनेंट उद्योगों के लिए औद्योगिक भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। इससे प्रदेश में हाईटेक इंडस्ट्री का रास्ता खुलेगा और आम जनता को सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
प्राधिकरण के अनुसार सेक्टर-पांच के प्लाट नंबर I6/1, 17/B और 19/1 को उद्योगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 1,05,051 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले इन प्लाटों पर आधुनिक औद्योगिक इकाइयां बसेंगी। जमीन की प्रीमियम दर 990 रुपये प्रति वर्गमीटर रखी गई है।
अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं, इलेक्ट्रानिक उत्पादों के निर्माण से आम जनता को बेहतर और किफायती सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश को आधुनिक तकनीक से लैस बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।
इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर में शहर को पर्यटन और आतिथ सेवाओं से जोड़ने के लिए अटल नगर विकास प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने सेक्टर-37 में थ्री स्टार और उससे ऊपर श्रेणी का होटल बनाने के लिए भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई है। होटल निर्माण के लिए जो भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। इसका क्षेत्रफल लगभग 18,864 वर्गमीटर (4.66 एकड़) है। जमीन की आरक्षित प्रीमियम दर 9,833 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है, जबकि बोलीदाताओं को 1.86 रुपये करोड़ ईएमडी जमा करनी होगी।
नवा रायपुर में बन रहे होटल से यात्रियों, प्रवासी अधिकारियों और आम नागरिकों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट के नजदीक और राजधानी रायपुर से सीधी कनेक्टिविटी होने के कारण यह होटल व्यवसायिक गतिविधियों और पर्यटन दोनों को बढ़ावा देगा।