CG News: नवा रायपुर में लगेंगे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उद्योग, भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : नवा रायपुर अटल नगर में विकास की रफ्तार और तेज होने जा रही है। अटल नगर विकास प्राधिकरण ने अब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रानिक काम्पोनेंट उद्योगों के लिए औद्योगिक भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। इससे प्रदेश में हाईटेक इंडस्ट्री का रास्ता खुलेगा और आम जनता को सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

प्राधिकरण के अनुसार सेक्टर-पांच के प्लाट नंबर I6/1, 17/B और 19/1 को उद्योगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 1,05,051 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले इन प्लाटों पर आधुनिक औद्योगिक इकाइयां बसेंगी। जमीन की प्रीमियम दर 990 रुपये प्रति वर्गमीटर रखी गई है।