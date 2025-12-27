मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रायपुर वालों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, एनएच-53 पर सर्विस रोड का होगा चौड़ीकरण, 382 अतिक्रमण हटेंगे

    राजधानी में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लाभांडी से सरोना चौक तक सर्विस रोड क ...और पढ़ें

    By Akash PandeyEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 11:21:49 AM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 11:21:49 AM (IST)
    रायपुर वालों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, एनएच-53 पर सर्विस रोड का होगा चौड़ीकरण, 382 अतिक्रमण हटेंगे
    एनएच-53 पर सर्विस रोड का होगा चौड़ीकरण(फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लाभांडी से सरोना चौक तक सर्विस रोड को दोनों ओर 10-10 मीटर चौड़ी की जाएगी। इस कार्य के लिए सर्विस रोड पर किए गए 382 अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

    एनएचएआइ अधिकारियों के अनुसार इस मार्ग की जमीन का अधिग्रहण करीब 20 वर्ष पहले ही किया जा चुका था, लेकिन कई स्थानों पर भू-स्वामियों द्वारा दोबारा कब्जा कर लिया गया है, जिसे अब हटाया जाएगा। वर्तमान में एनएच-53 पर दोनों ओर सर्विस रोड की चौड़ाई 5-5 मीटर है।


    करीब 15 किलोमीटर लंबे इस हिस्से में सर्विस रोड के किनारे नई नालियों का निर्माण भी किया जाएगा, जो पूरी तरह कवर्ड रहेंगी। इससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से भी राहत मिलेगी।

    भू-अर्जन की जरूरत नहीं

    एनएचएआइ के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सर्विस रोड चौड़ीकरण के लिए प्राधिकरण के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए किसी प्रकार के नए भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतिक्रमण हटने के बाद चौड़ी और सुव्यवस्थित सर्विस रोड तैयार की जाएगी। चौड़ीकरण के बाद सर्विस रोड पर वाहनों की पार्किंग पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

    फ्लाईओवर निर्माण की तैयारी अंतिम चरण में

    अधिकारियों के अनुसार एक माह के भीतर डीपीआर तैयार होने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी और फरवरी से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल प्रस्तावित फ्लाईओवर स्थलों पर मिट्टी परीक्षण (जियो-टेक सर्वे) का कार्य तेजी से जारी है। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी मजबूती की जाएगी।

    व्यस्त इलाकों को मिलेगी राहत

    एनएचएआइ रायपुर के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार लाल ने बताया कि सर्विस रोड चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण के बाद इस पूरे कारिडोर में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा। उद्योग भवन, तेलीबांधा और सरोना चौक जैसे व्यस्त इलाकों में रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी।

    इसे भी पढ़ें- CG Weather Update: अंबिकापुर में शीतलहर का कहर, मैनपाट में लुढ़का 2 डिग्री तापमान, IMD का अलर्ट जारी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.