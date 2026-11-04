दलेर मेहंदी के प्रसंग पर अभिजीत की नसीहत, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में बोले- लाइव ही परफार्म करें गायक

रामकृष्ण डोंगरे, नईदुनिया, रायपुर। राज्योत्सव के समापन समारोह में मंगलवार की रात बालीवुड गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने गीतों के साथ कलाकारों की जिम्मेदारी और लाइव प्रस्तुति की अहमियत पर खुलकर बात की। उन्होंने हाल ही में दलेर मेहंदी से जुड़े एक प्रसंग का जिक्र करते हुए कलाकारों को मंच पर ईमानदारी से प्रस्तुति देने की नसीहत दी।

हालांकि, उन्होंने दलेर मेहंदी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा हाल ही में हुए उस घटनाक्रम की ओर था, जिसमें एक मंत्री ने मंच पर गायक को लाइव नहीं गाने को लेकर टोका था। लिप सिंगिंग से खफा ओले-ओले के गायक अभिजीत ने कहा कि अगर कोई कलाकार माइक लेकर लाइव गाने के नाम पर सिर्फ होंठ हिला रहा है तो ऐसा होने नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में मंत्री ने गायक से कहा था कि जब आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो गाना कैसे गा रहे हैं। मंत्री ने बिल्कुल सही बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें विलेन बना दिया गया। अभिजीत ने छत्तीसगढ़ के दर्शकों और आयोजकों से कहा कि यहां ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

गाने के नाम पर कभी चीटिंग नहीं करूंगा बालीवुड गायक अभिजीत ने अपनी प्रस्तुति को लेकर साफ कहा, 'मैं जैसा भी गाऊंगा, गलत गाऊंगा, खराब गाऊंगा, गला खराब रहेगा, थक जाऊंगा या बेसुरा गाऊंगा, लेकिन जो भी गाऊंगा लाइव गाऊंगा।' उन्होंने कहा कि दर्शक अपना कीमती समय निकालकर कार्यक्रम में पहुंचते हैं। आयोजन पर इतना खर्च होता है और इसे तैयार करने में प्रशासन, विभाग तथा आयोजकों की बड़ी मेहनत लगती है। कलाकारों को इस मेहनत और दर्शकों के भरोसे का सम्मान करना चाहिए। वे गाने के नाम पर कभी चीटिंग नहीं करेंगे और न ही केवल होंठ हिलाकर प्रस्तुति देंगे। ‘आशिक हूं मैं, कातिल भी हूं’ से शुरू की प्रस्तुति ब्लैक कुर्ता-पायजामा और सफेद जैकेट पहने अभिजीत ने ‘आशिक हूं मैं, कातिल भी हूं’ से प्रस्तुति शुरू की। इसके बाद ‘बहुत खूबसूरत हो’, और ‘वादा रहा सनम’ गाने सुनाए। ‘बहुत खूबसूरत हो’ के बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “मुझे रायपुर पहले क्यों नहीं बुलाया गया। एक-एक को देख लूंगा।”