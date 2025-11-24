छत्तीसगढ़ में जबरन मतांतरण का गंदा खेल, अलग-अलग मामलों में 3 पास्टर समेत 6 लोग गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि: प्रदेश में लोगों को बहला फुसलाकर और तरह-तरह के लालच देकर उनका मतांतरण करने के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं की सूचना पर पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश में रविवार को भी जबरन मतांतरण कराने की कोशिश के कई मामले सामने आए हैं। जिनके खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश भर में 3 अलग-अलग मामलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक महिला पास्टर भी सामिल है।

पहला मामला दुर्ग जिले से है। भिलाई के नेवई थाना स्थित सूर्य नगर में घर में चर्च बनाकर प्रार्थना सभा चलाने को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे बजरंग दल के सदस्यों और साहू समाज के लोग घर के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लगे।

प्रदर्शनकारी प्रार्थना सभा चलाने वालों पर मतांतरण कराए जाने का आरोप लगा रहे थे। मामले में पुलिस ने महिला पास्टर सहित तीन लोगों के खिलाफ धारा 299 बीएनएस,धारा 3(5) और छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा चार के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में मनोज कुमार साहू, उसकी पत्नी व पास्टर मालती साहू और रविशंकर चंदेल शामिल है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सूर्य नगर स्थित उक्त घर के सामने सुबह 11 बजे से बजरंग दल लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए। प्रदर्शन के लिए पहुंचे हिंदू संगठनों का कहना था कि मनोज साहू के घर में रविवार सुबह से 30-40 लोग प्रार्थना कर रहे थे।