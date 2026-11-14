छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू, 3.50 लाख से अधिक टोकन जारी, 3100 उपार्जन केन्द्र बनाए

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य में धान खरीदी का महाभियान 15 नवंबर से शुरू हो रहा है। अब तक प्रदेशभर में 3,50,972 टोकन पंजीकृत किए जा चुके हैं। किसानों से धान खरीदने के लिए 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।

केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। खरीदी अभियान 15 जनवरी तक चलेगा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना की सहायता मिलाकर किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने की नीति है।