Raipur Crime: मां ने मछली नहीं बनाई तो हैवान बना बेटा, कुल्हाड़ी से कर दी बेरहमी से हत्या, पूरे गांव में दहशत

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 09:28:45 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 09:28:45 PM (IST)
    बेटे ने कुल्हाड़ी से कर दी मां की बेरहमी से हत्या (सांकेतिक तस्वीर)

    1. बेटे ने अपनी ही मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी
    2. वारदात से पूरे गांव में दहशत
    3. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है

    नईदुनिया न्यूज, गरियाबंद। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के जोगिडीपा गांव में शनिवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब महज मछली की सब्जी नहीं बनने पर बेटे ने अपनी ही मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वारदात से पूरे गांव में दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक कमलेश नंदे शुक्रवार देर रात घर मछली लेकर आया था।

    मां के मछली नहीं बनाने पर भड़का बेटा

    देर हो जाने के कारण उसकी मां चंदा बाई ने सब्जी बनाने से इनकार कर दिया। सुबह जब मछली में चींटियां लग गईं तो बेटे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध में अंधा होकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी मां पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। चंदा बाई की मौके पर ही मौत हो गई।

    आरोपी से की जा रही है पूछताछ

    घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिंगेश्वर थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है।

