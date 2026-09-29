छत्तीसगढ़ की महिला शिक्षक सुनीता यादव को नवाचार के लिए मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

वाकेश कुमार, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के खिवरी प्राथमिक स्कूल की गणित की कक्षा आम स्कूलों की तरह नहीं लगती। यहां बच्चे किताबों के सवाल हल करने के बजाय दुकानदार बनकर आते हैं और शुरू हो जाता है खरीद-बिक्री का खेल।

इसी तरह खेल में बच्चे रुपये गिनना, जोड़ना-घटाना, हिसाब लगाना, लाभ-हानि समझना और गणितीय संक्रियाओं का इस्तेमाल करना सीखते हैं। नवाचारी शिक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला यह प्रयोग महिला शिक्षक सुनीता यादव का है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को किताब, ब्लैकबोर्ड और कक्षा की चारदीवारी से निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ दिया है। उनके इसी नवाचारी शिक्षण को अब राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया।

विषयों को समझाने के लिए लघु फिल्में तैयार की जाती हैं सुनीता ने अंग्रेजी, संख्या ज्ञान, गणितीय संक्रियाओं व भाषा-अभिव्यक्ति के विकास के लिए गतिविधि व अनुभव आधारित शिक्षण पद्धति को अपनाया है। इससे प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है। तकनीक को भी सुनीता ने बच्चों के लिए सहज सीखने का माध्यम बनाया। विषयों को समझाने के लिए लघु फिल्में तैयार की जाती हैं, जिनमें बच्चे और शिक्षक स्वयं अभिनय करते हैं। पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य और पोषण पर भी ध्यान दिया जाता है। बच्चों के लिए उनके स्तर पर नियमित दूध वितरण की व्यवस्था की जाती है।