छत्तीसगढ़ की 8 हजार स्वच्छता दीदियों को 2.95 करोड़ का तोहफा, प्रति कर्मी खर्च होंगे 3,700 रुपये

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य शासन ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के लिए प्रदेश के 145 नगरीय निकायों में कार्यरत 7,992 स्वच्छता दीदियों की वर्दी और सुरक्षा उपकरणों की खरीदी के लिए दो करोड़ 95 लाख 70 हजार 400 रुपये मंजूर किए हैं। प्रति कर्मी 3,700 रुपये की दर से होने वाली इस खरीदी का खर्च निकायों में उपलब्ध उपभोक्ता शुल्क (यूजर चार्ज) की राशि से किया जाएगा।

खरीदी के बाद निकायों को खर्च का पूरा हिसाब देना होगा। इसके लिए कार्यादेश की प्रति, व्यय का ब्योरा, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र और सत्यापित जियो-टैग तस्वीरें विभाग को भेजना होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निकायों को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पीपीई किट खरीदने के लिए राशि निकायों में उपलब्ध उपभोक्ता शुल्क (यूजर चार्ज) से खर्च की जाएगी।