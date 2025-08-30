छत्तीसगढ़ में 2026-27 सत्र से बदल जाएगा इन कक्षाओं का Syllabus, SECRT तैयार कर रहा किताबें

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छत्तीसगढ़ में कक्षा चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं की पाठ्यपुस्तकें बदलने जा रही हैं। ये नई किताबें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत तैयार की जा रही हैं और इन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार विकसित किया जा रहा है।

पाठ्यपुस्तकों के लेखन का कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने आरंभ कर दिया है। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है, जिसकी शुरुआत इस सत्र से हुई है। इस वर्ष कक्षा पहली से तीसरी और कक्षा छठी के पाठ्यक्रमों में बदलाव हुआ हैं। कक्षा पांचवीं की हिंदी पुस्तक ‘वीणा’ में आधुनिक और पारंपरिक विषयों को शामिल किया गया है।