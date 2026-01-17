मेरी खबरें
    रायपुर में घर में आग लगने से जिंदा जला बुजुर्ग, बेटा ताला लगाकर निकल गया था काम पर

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 01:51:29 PM (IST)
    रायपुर में आग लगने से जिंदा जला बुजुर्ग।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के अमानाका थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटीबंद इलाके में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग की ज़िंदा जलकर मौत हो गई।

    आग इतनी भयावह थी कि घर के अंदर फंसे बुजुर्ग मदद के लिए चीखते रहे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया।

    मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान राजकुमार गुप्ता (70) के रूप में हुई है। बताया गया कि परिवार के अन्य सदस्य मैहर गए हुए थे, जबकि बेटा रोज़ की तरह सुबह काम पर निकल गया था। बेटा घर को बाहर से ताला लगाकर गया था और बुजुर्ग अंदर सो रहे थे। घर के नीचे वाले कमरे में रूम हीटर चालू था। आशंका जताई जा रही है कि रूम हीटर की वजह से ही आग लगी।


    सुबह करीब 7.30 बजे अचानक घर से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। अंदर से बुजुर्ग की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ताला बंद होने और आग की तेज़ लपटों के कारण वे असफल रहे।

    लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि करीब डेढ़ घंटे बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचा। तब तक पूरा घर आग की चपेट में आ चुका था और बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी।

    फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाने के बाद अंदर से बुजुर्ग का जला हुआ शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही अमानाका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

    स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की देरी पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर रूम हीटर से आग लगने की वजह सामने आ रही है।

