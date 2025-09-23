Geofencing Mobile App: हाजिरी में अब नहीं चलेगी गड़बड़ी, शिक्षकों के लिए मोबाइल पर Online Attendance देना अनिवार्य
CG Teacher Attendance New Rules: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे अब उन्हें अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। यह ऐप फिलहाल पांच जिलों में लागू किया गया है। इसमें जियो-फेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षक स्कूल के तय दायरे में होने पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 08:51:29 AM (IST)
Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 08:59:45 AM (IST)
CG News: शिक्षकों के लिए मोबाइल पर आनलाइन उपस्थिति देना अनिवार्य
- शिक्षकों के लिए मोबाइल पर ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य।
- जियो-फेंसिंग तकनीक से स्कूल परिसर में ही उपस्थिति दर्ज।
- CG में गुजरात मॉडल से प्रेरित, पर अधिक सुरक्षित व्यवस्था।
नईदुनिया, रायपुर: स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के पांच जिलों में शिक्षकों के लिए मोबाइल पर आनलाइन उपस्थिति देना अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल यह व्यवस्था महासमुंद, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर एवं रायगढ़ में लागू है।
विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र के तहत शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक विशेष मोबाइल एप विकसित किया है। यह एप अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसे प्रत्येक शिक्षक द्वारा डाउनलोड कर पंजीयन करना तथा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।
अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता में होगा सुधार
इस व्यवस्था से शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकार्ड वास्तविक समय पर उपलब्ध रहेगा, जिससे विद्यालयीन अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा। गुजरात माडल से ली प्रेरणा मंत्री गजेंद्र यादव हाल में गुजरात का दौरा करके लौटे हैं और छत्तीसगढ़ में भी आधुनिक तकनीक आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने पर बल दिया जा रहा है। उनका दावा है कि छत्तीसगढ़ का यह एप गुजरात की व्यवस्था से भी अधिक उन्नत है, क्योंकि इसमें जियो-फेंसिंग फीचर शामिल किया गया है।