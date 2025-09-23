Geofencing Mobile App: हाजिरी में अब नहीं चलेगी गड़बड़ी, शिक्षकों के लिए मोबाइल पर Online Attendance देना अनिवार्य

नईदुनिया, रायपुर: स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के पांच जिलों में शिक्षकों के लिए मोबाइल पर आनलाइन उपस्थिति देना अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल यह व्यवस्था महासमुंद, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर एवं रायगढ़ में लागू है। विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र के तहत शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक विशेष मोबाइल एप विकसित किया है। यह एप अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसे प्रत्येक शिक्षक द्वारा डाउनलोड कर पंजीयन करना तथा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।

अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता में होगा सुधार इस व्यवस्था से शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकार्ड वास्तविक समय पर उपलब्ध रहेगा, जिससे विद्यालयीन अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा। गुजरात माडल से ली प्रेरणा मंत्री गजेंद्र यादव हाल में गुजरात का दौरा करके लौटे हैं और छत्तीसगढ़ में भी आधुनिक तकनीक आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने पर बल दिया जा रहा है। उनका दावा है कि छत्तीसगढ़ का यह एप गुजरात की व्यवस्था से भी अधिक उन्नत है, क्योंकि इसमें जियो-फेंसिंग फीचर शामिल किया गया है।