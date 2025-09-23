मेरी खबरें
    प्री-वेडिंग शूट, दूल्हे को कंधे पर उठाना और शराब पार्टी पर प्रतिबंध; सिंधी समाज ने लिया संस्कारों की रक्षा का संकल्प

    राजनांदगांव की पूज्य सिंधी पंचायत ने विवाह समारोहों में बढ़ती अव्यवस्था और अमर्यादित गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत प्री-वेडिंग शूट, शराब के सेवन, धूम्रपान, और बारात में दूल्हे को कंधे पर उठाने जैसी परंपराओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि सामाजिक गरिमा बनी रहे।

    1. सिंधी पंचायत ने विवाह में प्री-वेडिंग शूट, शराब पर रोक ।
    2. दूल्हे को कंधे पर उठाना, महिलाओं के नाचने पर प्रतिबंध।
    3. शादी में पुल पार्टी और पटाखों पर भी पूरी तरह से मनाही।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: पूज्य सिंधी पंचायत हेमू कालानी नगर ने आगामी विवाह एवं मांगलिक कार्यक्रमों में अमर्यादित परंपराओं और अनैतिक गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है। पंचायत ने समाज के सभी लोगों से नियमों का पालन करने का आवाहन किया।

    बैठक में वरिष्ठ सलाहकार आवतराम तेजवानी, अर्जुनदास पंजवानी, घनश्यामदास गंगवानी, गुरमुखदास वाधवा और अध्यक्ष मन्नुमल मोटलानी ने बताया कि क्षणिक आनंद की खातिर संस्कारों की अवहेलना समाजहित में नहीं है। इसलिए विवाह समारोहों में पुल पार्टी, शराब, बियर, धूम्रपान, हुक्का पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बारात मार्ग या खुले स्थानों पर मदिरापान वर्जित होगा।

    पंचायत ने स्पष्ट किया कि विवाह कार्यक्रम पत्रिका में तय समयानुसार ही हों। प्री वेडिंग शूट, पटाखा फोड़ना, महिलाओं का सड़क पर नृत्य, वधु पक्ष से धन की मांग और दूल्हे को कंधे पर उठाना प्रतिबंधित रहेगा। महासचिव हरीश मोटलानी ने कहा कि वरमाला संस्कार गरिमामय हो और उसका उपहास न किया जाए।

    जनसंपर्क प्रभारी अमर लालवानी एवं अरुण डुलानी ने बताया कि ये नियम शहर से बाहर होने वाले विवाह समारोह पर भी लागू रहेंगे। पंचायत के उपाध्यक्ष राजकुमार डुलानी, चंदन रूचंदानी, प्रहलाज चेतवानी और अर्जुन गंगवानी ने समाजजन से अनुशासन व परंपराओं की गरिमा बनाए रखने की अपील की।

