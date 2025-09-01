CG Politics: भाजपा ने तैयार किया 1000 दिनों का रोडमैप, सीएम बोले- PM Modi के सपनों के अनुरूप बनाएंगे प्रदेश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की संगठनात्मक कार्यशाला में रविवार को नए पदाधिकारियों को आगामी लक्ष्यों के लिए तैयार रहने का मंत्र दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भाजपा ने अगले 1000 दिनों की कार्ययोजना तैयार कर ली है, जिस पर चलकर आगामी विधानसभा चुनाव 2028 में फिर से सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी एक विजन डाक्यूमेंट और रोडमैप तैयार किया गया है।

कार्यशाला में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेशाध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सशक्त कार्ययोजना पर काम शुरू राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय और प्रभावी रहते हैं, जिससे संगठन की नींव मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अगले तीन सालों के लिए एक सशक्त कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है।