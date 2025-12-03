रायपुर में लॉन्च हुई टीम इंडिया की टी-20 वर्ल्ड कप की जर्सी, स्टेडियम में छाया जोश और उत्साह

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की नई जर्सी का भव्य लॉन्च बुधवार शाम रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर भारी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। जर्सी के अनावरण के साथ पूरा स्टेडियम तालियों और मोबाइल फ्लैश लाइट्स से जगमगा उठा।

कार्यक्रम का शुभारंभ बीसीसीआई पदाधिकारियों और भारतीय टीम के खिलाड़ियों की मौजूदगी में किया गया। स्टेडियम में खास तौर पर तैयार किए गए मंच पर लेज़र शो और के बीच नई जर्सी को प्रदर्शित किया गया। जर्सी में हल्के और अत्याधुनिक ड्राई-फिट फैब्रिक का उपयोग किया गया है, जिससे खिलाड़ियों को तेज गर्मी और नमी में भी बेहतर प्रदर्शन में मदद मिलेगी।

खिलाड़ियों ने कहा- रायपुर बना खास यादों का हिस्सा स्टार खिलाड़ियों ने मंच से रायपुर के दर्शकों की जमकर तारीफ की। खिलाड़ियों ने कहा कि रायपुर में मिल रहा समर्थन अद्भुत है और जर्सी लॉन्च जैसी बड़ी इवेंट के लिए यह शहर किसी बड़े क्रिकेट हब की तरह माहौल बनाता है। फैंस में भारी उत्साह जर्सी लॉन्च के दौरान स्टेडियम में बैठे फैंस ने “इंडिया… इंडिया…” के नारों से माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। कई स्थानीय क्रिकेटरों और स्कूल के बच्चों को भी विशेष आमंत्रण दिया गया था। जिन्होंने ने जर्सी ग्राउंड में ओपन की।