मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Special Educator भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अंतरिम सूची जारी, इस दिन तक करें दावा आपत्ति

    CG Special Educator Recruitment 2025: लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। संचालनालय के सूचना पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2025 द्वारा स्पेशल एजुकेटर पद के लिए प्राप्त आवेदनों में से मान्य एवं अमान्य आवेदनों की सूची जारी की गई थी। उक्त सूची के संबंध में 22 एवं 23 अक्टूबर 2025 को अभ्यर्थियों से दावा-आपत्तियां आमंत्रित की गई।

    By Sandeep Tiwari
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 04:43:34 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 04:43:34 PM (IST)
    CG Special Educator भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अंतरिम सूची जारी, इस दिन तक करें दावा आपत्ति
    CG Special Educator भर्ती।

    HighLights

    1. स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर भर्ती
    2. पात्र अभ्यर्थियों की अंतरिम सूची हुई जारी
    3. दावा-आपत्ति 28 अक्टूबर को ली जाएगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। संचालनालय के सूचना पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2025 द्वारा स्पेशल एजुकेटर पद के लिए प्राप्त आवेदनों में से मान्य एवं अमान्य आवेदनों की सूची जारी की गई थी। उक्त सूची के संबंध में 22 एवं 23 अक्टूबर 2025 को अभ्यर्थियों से दावा-आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं।

    पात्र अभ्यर्थियों की अंतरिम सूची तैयार

    लोक शिक्षण संचनालय के अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त दावा-आपत्तियों का परीक्षण एवं निराकरण संचालनालय की दावा-आपत्ति समिति द्वारा कर लिया गया है। इसके उपरांत स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक) के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अंतरिम सूची तैयार की गई है, जिसे संचालनालय की वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in पर प्रकाशित किया जा रहा है।


    दावा-आपत्ति 28 अक्टूबर को ली जाएगी

    पात्र अभ्यर्थियों से उक्त अंतरिम सूची के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 28.10.2025 को दोपहर 12:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होकर लोक शिक्षण संचालनालय, प्रथम तल, खण्ड-C, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में अपने दावा-आपत्ति आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

    यह भी पढ़ें- रायपुर में पुरानी रंजिश को लेकर मजदूर पर चाकू से जानलेवा हमला, 1 नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार

    पात्र अभ्यर्थियों से ही दावा-आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी

    अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि पूर्व में अमान्य किए गए अभ्यर्थियों से दावा-आपत्ति पहले ही स्वीकार की जा चुकी है, अतः वर्तमान अंतरिम सूची पर केवल पात्र अभ्यर्थियों से ही दावा-आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सूची में अभ्यर्थी को पात्र दर्शाया जाना उसके चयन की गारंटी नहीं माना जाएगा।

    अभ्यर्थी पात्रता सूची देखने एवं दावा-आपत्ति से संबंधित सभी जानकारी संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.