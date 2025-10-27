मेरी खबरें
    रायपुर में पुरानी रंजिश को लेकर मजदूर पर चाकू से जानलेवा हमला, 1 नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार

    रायपुर में मजदूर के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 1 आरोपी नाबालिग है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के कारण मजदूर पर जानलेवा हमला किया था।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 04:04:36 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 04:10:00 PM (IST)
    मजदूर पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार

    1. पुरानी रंजिश को लेकर मजदूर पर जानलेवा हमला
    2. पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार
    3. गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग शामिल है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र के श्याम नगर में शनिवार शाम मजदूर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। पुरानी रंजिश के चलते हुए इस हमले में गोपाल निर्मलकर नामक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है।

    जानकारी के अनुसार, श्याम नगर निवासी गोपाल निर्मलकर का तीन माह पहले मोहल्ले में किराए से रहने वाले जय नेताम नाम के युवक से विवाद हुआ था। रक्षाबंधन के दूसरे दिन जय नेताम अपने साथियों के साथ गोपाल के घर पहुंचा था और दरवाजा नहीं खोलने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी।


    शनिवार शाम करीब पांच बजे गोपाल कपूर होटल के पास स्कूटी पर बैठा था, तभी सफेद रंग की एक कार में जय नेताम अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। तीन युवक कार से उतरकर चाकू लेकर गोपाल पर टूट पड़े। एक आरोपी ने गोपाल के पेट पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वह स्कूटी से उतरकर पलट गया, जिससे चाकू उसके दाहिने जांघ में लगा और वह लहूलुहान हो गया।

    गोपाल किसी तरह भागते हुए पास ही स्थित राहूल ध्रुव के घर पहुंचा और दरवाजा बंद करने को कहा। तब आरोपी कार में बैठकर वहां से फरार हो गए। घायल को जिला अस्पताल पंडरी पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

    तेलीबांधा थाना प्रभारी नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला धारा 109 (हत्या के प्रयास) के तहत दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

