    रायपुर में थार गाड़ी में मिला युवक का सड़ा-गला शव, पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

    Raipur Crime: रायपुर के टाटीबंध स्थित रालास मोटर्स महिंद्रा शोरूम के बाहर खड़ी एक थार गाड़ी में शुक्रवार शाम एक युवक का सड़ा-गला शव मिला है। वाहन की खिड़कियां लॉक नहीं थीं। शुक्रवार को बदबू आने पर जब लोगों ने कार के भीतर झांककर देखा, तो एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला, जो 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 08:33:47 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 08:33:47 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के टाटीबंध स्थित रालास मोटर्स महिंद्रा शोरूम के बाहर खड़ी एक थार गाड़ी में शुक्रवार शाम एक युवक का सड़ा-गला शव मिला है। जानकारी के मुताबिक, यह थार वाहन (क्रमांक CG 04 PX 6888) करीब 15 दिन पहले भिलाई-3 क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे के बाद क्रेन के जरिए टोइंग कर शोरूम के बाहर लाकर खड़ी की गई थी।

    बदबू आने पर लोगों को शव के बारे में पता चला

    वाहन की खिड़कियां लॉक नहीं थीं। शुक्रवार को दुर्गंध आने पर जब लोगों ने कार के भीतर झांककर देखा, तो एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला, जो 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची आमानाका थाना पुलिस ने वाहन को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है।


    पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

    प्रारंभिक जांच में मृत युवक की पहचान मंगोलियन चाइल्ड नाम से होने की जानकारी मिली है, हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शव की स्थिति और वाहन की हालत देखकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। क्या युवक वाहन में छिपा था या हादसे के बाद किसी अन्य वजह से उसकी मौत हुई, यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा।

