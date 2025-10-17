रायपुर में थार गाड़ी में मिला युवक का सड़ा-गला शव, पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के टाटीबंध स्थित रालास मोटर्स महिंद्रा शोरूम के बाहर खड़ी एक थार गाड़ी में शुक्रवार शाम एक युवक का सड़ा-गला शव मिला है। जानकारी के मुताबिक, यह थार वाहन (क्रमांक CG 04 PX 6888) करीब 15 दिन पहले भिलाई-3 क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे के बाद क्रेन के जरिए टोइंग कर शोरूम के बाहर लाकर खड़ी की गई थी।

बदबू आने पर लोगों को शव के बारे में पता चला वाहन की खिड़कियां लॉक नहीं थीं। शुक्रवार को दुर्गंध आने पर जब लोगों ने कार के भीतर झांककर देखा, तो एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला, जो 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची आमानाका थाना पुलिस ने वाहन को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है।